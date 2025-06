La droga nascosta in frigo e nel salotto dove gioca la figlia

Una scena inquietante che mette in luce il rischio e la pericolosità di ambienti familiari compromessi dalla presenza di sostanze stupefacenti. Tra hashish, marijuana e sigarette elettroniche con liquidi sospetti, un'intera famiglia si trova coinvolta in una spirale di illegalità, dove anche i più piccoli rischiano di essere esposti a pericoli insidiosi nascosti tra le mura domestiche. La sicurezza dei nostri cari deve sempre essere la priorità assoluta.

Hashish, marijuana e sigarette elettroniche contenenti liquido sospetto al fresco in frigorifero ma anche nel salotto di casa dove giocava la figlia. Oltre 16 chili di droga sparsa per casa a portata di mano di una bambina: nel frigorifero accanto ai succhi di frutta, sul piano cottura, nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Casa trasformata in laboratorio di produzione di droga a Catania, serre allestite in salotto: 37enne arrestato - A Catania, un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver trasformato la sua abitazione in una vera e propria serra di marijuana, con piante coltivate nel salotto.

