La droga è un inganno Papa Leone e governo con Mantovano dalla stessa parte | contro una schiavitù che annienta vita e animo

La droga rappresenta una piaga che dilania vite e speranze, un inganno oscuro che il Papa Leone e Mantovano combattono uniti contro questa schiavitù devastante. Con parole forti e appelli accorati, chiedono di mettere da parte le differenze e di lottare insieme per la dignità di ogni individuo. Sono richiami che non possono essere ignorati: è il momento di agire prima che questa ferita continui a mietere vittime innocenti.

Droga, una piaga che distrugge la vita e annienta l’animo. L’appello di Papa Leone: «Su ogni dipendenza che degrada faremo prevalere la dignità». E il monito di Mantovano: non esiste la distinzione tra “leggera” e “pesante”. Droga, il grido di allarme di Papa Leone, il monito di Mantovano. Richiami forti. Grida d’allarme che risuonano dalle più alte sfere, mentre la ferita ciclicamente sanguinante della tossicodipendenza continua a mietere vittime, silenziosamente ma inesorabilmente. In occasione della Giornata internazionale per la lotta alla droga, il Santo Padre ha elevato la sua voce, definendo «droga e dipendenze una prigione invisibile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La droga è un inganno, Papa Leone e governo (con Mantovano) dalla stessa parte: contro una schiavitù che annienta vita e animo

