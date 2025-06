La diocesi di Lanciano festeggia 510 anni confermato il consiglio episcopale

La diocesi di Lanciano celebra un traguardo straordinario: 510 anni di storia e fede, dal 1515 ad oggi. Fondata da papa Leone X con il primo vescovo marsicano, monsignor Angelo Maccafani, e ancora oggi guidata da un altro leader locale, monsignor Emidio Cipollone, sotto il pontificato di Leone XIV. Un anniversario che rafforza il senso di appartenenza e tradizione, testimonianza viva della devozione e della continuitĂ spirituale della comunitĂ lancianese.

Il 27 giugno 1515 fu papa Leone X ad erigere la diocesi di Lanciano, il cui primo vescovo fu un marsicano, monsignor Angelo Maccafani. Oggi, 510 anni dopo, c'è ancora un vescovo marsicano alla guida, monsignor Emidio Cipollone e papa è Leone XIV. Anniversario importante per la diocesi di Lanciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

