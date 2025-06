La denuncia di una cittadina | In via Monte Faito vetro non ritirato da 3 settimane ostacola il marciapiede

Una nostra lettrice ci ha segnalato un problema urgente in via Monte Faito: da tre settimane il vetro non viene ritirato, ostruendo il marciapiede e creando notevoli disagi a pedoni e persone con mobilità ridotta. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire sicurezza e accessibilità. È fondamentale che le autorità competenti prendano provvedimenti immediati per risolvere questa criticità e ripristinare la normale raccolta dei rifiuti.

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci un problema relativo alla raccolta differenziata in particolare per il vetro: "In via Monte Faito sono tre settimane che non viene ritirato il vetro ostacolando il passaggio delle sedie a rotelle e passegini, segnalato più volte all'ufficio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: vetro - monte - faito - ritirato

Vico Equense: nuova campagna sulla raccolta del vetro.

Inchiesta Monte Faito, nominati i periti - MSN - cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace. Da msn.com

Crollo Funivia Faito, sequestrato l'intero impianto a Castellammare - MSN - Nell'ambito dell'inchiesta che si ipotizza al momento contro ignoti i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, la ... msn.com scrive