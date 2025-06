La Denis Art Gallery di Cesenatico e la Trend Art Gallery di Cesena a Roccambolesca con 39 artisti

Due protagoniste dell’arte e della cultura si uniscono a Roccambolesca, il festival più vivace di Meldola. La Denis Art Gallery di Cesenatico e la Trend Art Gallery di Cesena portano 39 artisti, trasformando il festival in un caleidoscopio di creatività figurativa, musicale e culinaria. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di innovazione e passione artistica. Scopri come questa collaborazione rende l’edizione 2025 indimenticabile!

La Denis Art Gallery di Cesenatico e la Trend Art Gallery di Cesena sono presenti a Roccambolesca, il Festival dell' Arte figurativa musicale e culinaria del Citta di Meldola, organizzato dalla Proloco. L'edizione 2025 di Roccambolesca presentata dal sindaco Roberto Cavallucci, dal presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

