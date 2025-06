La cura Trump affossa l’economia Usa | Pil al -0,5%

crisi che si sta delineando negli Stati Uniti, sotto il peso delle politiche di Trump. L’economia americana mostra segnali di forte rallentamento, con un primo trimestre del 2025 decisamente sotto le aspettative e riflesso di una fase turbolenta che potrebbe avere ripercussioni globali. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa per invertire questa tendenza?

Peggio delle attese. L’economia statunitense paga l’elezione di Donald Trump con un primo trimestre del 2025 da incubo. La contrazione è dello 0,5%, ben oltre le già tutt’altro che positive aspettative. Gli analisti si attendevano un -0,2%. Il dato è peggiore di quello preliminare delle prime due letture: la prima stima, del 30 aprile, era un -0,3%. La seconda, del 29 maggio, era un -0,2%. Ma il dato definitivo è molto peggiore e testimonia la prima contrazione dell’economia Usa in tre anni. Con un netto cambio di passo rispetto al +2,4% del trimestre precedente. Gli effetti dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca sull’economia Usa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La cura Trump affossa l’economia Usa: Pil al -0,5%

In questa notizia si parla di: economia - trump - cura - affossa

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander. Trump vola nel Golfo e punta sull'economia - Hamas ha liberato l'ostaggio americano Edan Alexander, mentre Donald Trump si prepara a partire per il Golfo, dove punta a rafforzare relazioni economiche.

La cura Trump affossa l’economia Usa: Pil al -0,5%; Dollaro, un grande futuro alle spalle. La cura Trump che affossa la valuta; La cura Trump affossa gli Usa: prima discesa del Pil dal 2022.

La cura Trump affossa l’economia Usa: Pil al -0,5% - Il primo trimestre del 2025, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, affossa l'economia Usa: Pil al - lanotiziagiornale.it scrive

Dollaro, un grande futuro alle spalle. La cura Trump che affossa la valuta - Domani - 04 giugno 2025 • 07:00 «Gli Stati Uniti non andranno mai in default», ha scandito il segretario al Tesoro di Washington, Scott Bessent, in tv. Come scrive editorialedomani.it