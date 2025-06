La crisi Europam finisce in Parlamento Il ministro Urso | Siamo pronti a intervenire

La crisi europea si fa sentire forte e chiaro: in Parlamento, il ministro Urso annuncia interventi immediati. Dopo la denuncia di Confesercenti e l‚Äôinterrogazione di Elena Murelli, cresce la preoccupazione per i seri effetti su Liguria, Piemonte ed Emilia. √ą il momento di agire con decisione per tutelare le imprese e il territorio, perch√© solo con azioni concrete possiamo superare questa fase critica e rilanciare l‚Äôeconomia italiana.

Dopo la denuncia di Confesercenti, interrogazione di Elena Murelli: ‚ÄúPesante impatto su Liguria, Piemonte ed Emilia‚ÄĚ.

