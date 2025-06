La Corte Suprema USA ha tagliato i fondi per l’aborto e non solo

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha segnato un cambio decisivo nelle politiche sui diritti riproduttivi, tagliando i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood. Questa scelta, accolta con entusiasmo dai repubblicani, non riguarda solo l'aborto, ma anche servizi di prevenzione e screening fondamentali per la salute delle donne. La legge potrebbe avere ripercussioni profonde sul diritto alla scelta e sulla tutela della salute pubblica negli USA. La notizia sta facendo discutere a livello internazionale...

La Corte Suprema è no aborto: stabilisce che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la piĂą grande associazione per i diritti riproduttivi negli Stati Uniti. Si tratta di una decisione che ha reso entusiasti i repubblicani, tagliando non solo i fondi per coprire le spese di aborto, ma anche di prevenzione e screening. Corte Suprema, no fondi per aborto e prevenzione negli USA. A riportare la notizia sono i media americani, che spiegano che il caso arriva dal South Carolina. Il principio è che “nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’associazione anche se quei soldi non sono destinati agli aborti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema USA ha tagliato i fondi per l’aborto (e non solo)

