La Corte Suprema Usa blocca i fondi federali alle associazioni pro-aborto | esultano i conservatori

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che consente agli Stati di tagliare i fondi a Planned Parenthood, ha scatenato le vibranti reazioni dei conservatori, voci di vittoria per chi difende i valori tradizionali. Questa sentenza apre un nuovo fronte nel dibattito sui diritti riproduttivi e il ruolo dello Stato nel finanziare servizi di salute pubblica. Un passo che potrebbe cambiare per sempre il panorama politico e sociale americano, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le conseguenze future.

La Corte Suprema Usa ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti del programma Medicaid a Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi negli Stati Uniti. Si tratta di una importante vittoria per il fronte conservatore. Il caso è stato intentato dal South Carolina per affermare il principio che i cittadini non possono fare forzare lo Stato a consentire all’associazione di assistere i pazienti: «nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’associazione anche se quei soldi non sono destinati agli aborti», sosteneva lo Stato. Planned Parenthood ha replicato che i pazienti si rivolgono all’organizzazione non solo per le interruzioni di gravidanza – consentite in South Carolina solo entro le prime 6 settimane di gravidanza – ma anche per servizi come contraccezione e screening oncologici. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: corte - suprema - blocca - fondi

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Usa, Corte Suprema blocca finanziamenti pubblici per aborto; La Corte Suprema Usa blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto; Corte Suprema degli Stati Uniti blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto.

La Corte Suprema Usa blocca i fondi federali alle associazioni pro-aborto: esultano i conservatori - La sentenza dell'Alta Corte a maggioranza repubblicana dà ragione al South Carolina: altra picconata all'azione di Planned Paenthood L'articolo La Corte Suprema Usa blocca i fondi federali alle associ ... msn.com scrive

Trumpismo. La Corte Suprema degli Stati Uniti blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto - Stop ai fondi Medicaid per Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi nel Paese, che si occupa anche di contraccezione e ... Come scrive huffingtonpost.it