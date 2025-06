La Corea del Nord inaugura un enorme complesso turistico sulla costa est

La Corea del Nord svela il suo nuovo gioiello turistico sulla costa est, un complesso imponente che promette di trasformare il panorama locale. In un passo simbolico, il leader Kim Jong-un, accompagnato dalla famiglia, ha visitato questa meraviglia in vista dell'apertura prevista per il 1 luglio. Un segnale di ambizione e desiderio di innovazione che lascia intuire i futuri scenari del settore turistico nordcoreano. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa sorprendente iniziativa.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato, insieme alla moglie e alla figlia, un enorme complesso turistico sulla costa orientale del paese che il 1 luglio aprirà le porte al pubblico, hanno affermato i mezzi d’informazione statali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Corea del Nord inaugura un enorme complesso turistico sulla costa est

In questa notizia si parla di: enorme - complesso - turistico - costa

