La coppia di plettri Illsley-Valeri | Suoneremo ancora per la mia terra

Immaginate un incanto estivo tra le colline della Valdera, dove la musica unisce mondi e generazioni. La coppia di plettri Illsley-Valeri ritorna a Casciana Alta, un piccolo palco che si trasforma in un palcoscenico di emozioni e storie. Un grande chitarrista internazionale, una leggenda del basso e un pubblico pronto a lasciarsi conquistare: la magia sta per riprendere vita, perché la musica non si ferma mai.

Salvadori Metti una sera d’estate sulle colline della Valdera e su un palco di un piccolo paese, Casciana Alta, dove si incontrano un grande chitarrista italiano che suona nel mondo e una leggenda della musica internazionale, un bassista che si è esibito con il suo mitico gruppo davanti a platee sterminate in ogni angolo del pianeta. Andrea Valeri diverte per lunghe settimane in inverno nel locale a sud di Londra di proprietà di John Edward Illsley che con Mark Knopfler ha fondato e condotto al successo i Dire Straits. Il gruppo inglese capace di vincere quattro Grammy Awards, dominando le classifiche per tutti gli anni ‘80 e che si è sciolto all’apice del successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La coppia di plettri Illsley-Valeri: "Suoneremo ancora per la mia terra"

In questa notizia si parla di: illsley - valeri - coppia - plettri

Valeri e Ferrari, formidabile coppia - il Giornale - Irene Liconte «La vecchiaia è già una malattia», sentenziava il poeta latino Terrenzio; e, nonostante i progressi ... Segnala ilgiornale.it