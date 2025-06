La Coppa Canottieri Cbill entra nel vivo | da stasera in campo grandi nomi

La Coppa Canottieri Cbill entra nel vivo, promettendo emozioni e sfide entusiasmanti. Dopo una prima settimana ricca di confronti tra i circoli storici della capitale, oggi si preannuncia una giornata speciale: grandi nomi del mondo sportivo, come Giovanni Malagò, Andrea Abodi e Roberto Mancini, scenderanno in campo con la maglia del Canottieri Aniene, aggiungendo prestigio a questa competizione che sta catturando l'attenzione di tutti gli appassionati.

