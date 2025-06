La controversa storia di uno dei migranti della Diciotti | Dopo il carcere rinchiuso al Cpr ma non sono uno scafista

La storia di Ezet Al Jezar Mahammed, uno dei migranti coinvolti nel caso Diciotti, è un esempio di speranza e ingiustizia. Dopo aver scontato la detenzione, avrebbe potuto ricominciare a Palermo, con un lavoro e un nuovo inizio nella comunità Emmaus, che promuove l'inclusione. Tuttavia, da quattro mesi si trova ancora rinchiuso nel Cpr, costretto a aspettare un esito che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Ezet Al Jezar Mahammed avrebbe potuto già iniziare una nuova vita a Palermo. Un lavoro da carpentiere era pronto per lui, così come un posto nella comunità Emmaus, l'associazione organizza progetti di volontariato per includere persone marginalizzate. Da quattro mesi invece è rinchiuso nel Cpr di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it