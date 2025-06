La consigliere Ostanel | Terzo mandato | fine di un teatrino imbarazzante

Il teatrino politico di Ostanel si chiude con un finale imbarazzante: il tentativo di concedere un terzo mandato ai presidenti di regione naufraga, lasciando Luca Zaia fuori dalle prossime elezioni. Una battuta d’arresto che riflette le tensioni e le sfide interne al centrodestra, dimostrando come, se avessero voluto davvero, le cose potessero essere diverse. Ora, il quadro politico si prepara a nuovi scenari e alle sfide del futuro.

