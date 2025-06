La commerciante riconosce i ladri e chiama il 112 | due denunciati

Un esempio di come la pronta reazione e l’attenzione dei cittadini possano fare la differenza. La commerciante, riconoscendo i ladri, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo ai carabinieri di intercettare e denunciare i responsabili. Un episodio che sottolinea l’importanza della collaborazione tra comunità e istituzioni per mantenere vigile e sicuro il nostro territorio.

Furto al market, il tempestivo intervento dei carabinieri consente di intercettare i due responsabili. I carabinieri della Stazione di Sarmeola di Rubano hanno denunciato un 20enne ed un 17enne, già noti alle forze dell'ordine, di origine georgiana ed in Italia senza fissa dimora.

