La coccola dell’estate è un elisir per viso e corpo che dona una pelle di seta

L’estate è il momento perfetto per prendersi cura della propria pelle con prodotti che regalano morbidezza e luminosità. La coccola dell’estate 232 è un vero elisir per viso e corpo, capace di trasformare ogni applicazione in un momento di puro benessere. Con una formula ricca di ingredienti nutrienti, dona una pelle di seta e protegge dagli agenti esterni. Approfittate dello sconto e scoprite il segreto di una bellezza radiosa e irresistibile…

Se c'è una cosa davvero necessaria durante l'estate, è proteggere la pelle del corpo con un'adeguata dose di idratazione, sia prima che dopo l'esposizione al sole, ma anche durante le vostre giornate in città. Una coccola per corpo e viso imprescindibile e che vi permette di donare massimo benessere alla pelle. Ed ecco che per voi è pronto e in sconto un vero elisir di bellezza, che nutre la cute e che le dona un plus di morbidezza e un effetto setoso che dura per tutto il giorno. Un olio viso e corpo di Masqmai, Natural Beauty Elixir, un concentrato 100% naturale che nutre e rigenera tutti i tipi di pelle, in modo delicato e profondo.

