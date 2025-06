La città del Santo strizza l' occhio all' Oriente

La città del Santo si apre alle nuove prospettive internazionali, stringendo legami con Hanzhong in un dialogo di scambio e crescita. Palazzo Santo Stefano a Padova ha accolto oggi, 26 giugno, una delegazione cinese per un incontro che segna un passo importante verso la collaborazione globale. Durante l’evento è stato firmato un “Accordo di Scambio e Cooperazione”, aprendo le porte a future opportunità per entrambe le realtà.

