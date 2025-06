La Cisl etnea incontra il prefetto Signorello

In un clima di dialogo costruttivo, la Cisl Etnea ha incontrato il Prefetto Pietro Signorello per avviare un confronto diretto sulle sfide sociali ed economiche della provincia di Catania. Questo primo incontro ufficiale ha segnato un passo importante verso una collaborazione più stretta tra istituzioni e rappresentanze sindacali, condividendo obiettivi comuni per il benessere della comunità . La strada verso un dialogo efficace e duraturo è ormai tracciata.

Primo incontro ufficiale tra il prefetto di Catania, Pietro Signorello, e la Cisl etnea, rappresentata dal segretario generale Maurizio Attanasio. Alla riunione, che si è svolta questa mattina nella sede della Prefettura, hanno preso parte anche Rosario Portale, segretario territoriale, Giuseppe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cisl - etnea - prefetto - signorello

La Cisl etnea incontra il prefetto Signorello.

Alluvione, Cisl Catania scrive al Prefetto: «Disponibili a misure di sostegno di occupazione ed economia, ma critici verso la mancata programmazione» - «In questa prima immediata fase – dichiara Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea – offriamo la piena disponibilità della Cisl di Catania e delle sue federazioni di categoria nei ... Lo riporta blogsicilia.it

Catania, si insedia il prefetto Pietro Signorello: «Fare rete è la carta vincente» - MSN - «Fare rete è la carta vincente e farò in modo che la Prefettura sia il luogo del confronto, dell’alleggerimento delle tensioni e dell’ascolto delle esigenze del territorio»: così nella ... Riporta msn.com