La Cina punta sulla diplomazia | come funziona l’OIMed di Pechino

La Cina rafforza il suo ruolo sulla scena internazionale attraverso innovativi strumenti di diplomazia. Lanciata lo scorso 30 maggio, l’Organizzazione Internazionale per la Mediazione (OIMed) rappresenta un passo deciso verso un nuovo modello di governance globale, più equo e inclusivo. Con questa iniziativa, Pechino mira a superare i meccanismi tradizionali, dando voce soprattutto alle nazioni in via di sviluppo. L’OIMed, descritta come il primo...

Si chiama Organizzazione internazionale per la mediazione (OIMed), è stata lanciata dalla Cina lo scorso 30 maggio e ha un compito ben preciso: mediare le controversie internazionali. Pechino è da tempo impegnata ad architettare nuovi modelli di governance globale, convinta che i meccanismi esistenti non rappresentino a dovere gli interessi delle nazioni in via di sviluppo favorendo invece i Paesi più ricchi. L'OIMed, descritto come il primo organismo giuridico intergovernativo al mondo dedicato alla mediazione, è quindi la risposta del gigante asiatico a questa (percepita) lacuna istituzionale.

