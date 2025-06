La Cina ospita vertice dei ministri con Russia Iran India e Pakistan

La Cina si conferma come protagonista di un importante tavolo geopolitico, ospitando a Qingdao i ministri della difesa dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, tra Russia, Iran, India e Pakistan. Un incontro che segna un momento di riflessione e strategia in un contesto internazionale complesso, arrivato poco dopo il vertice NATO di L’Aja. Pechino ha a lungo cercato di...

Qinggdao, 26 giu. (askanews) - Foto di gruppo a Qingdao, in Cina, per i ministri della difesa dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO): sono presenti i rappresentanti di Russia, Iran, Pakistan, Bielorussia, India e di alcuni paesi dell'Asia Centale, dal Kazakistan all'Uzbekistan. L'incontro nella città costiera orientale cinese arriva all'indomani del vertice dei leader della NATO all'Aia. Pechino ha a lungo cercato di presentare la Cooperazione di Shanghai, composta da 10 membri, come un contrappeso ai blocchi di potere alleati degli Stati Uniti, in particolare incoraggiando la collaborazione politica, di sicurezza, commerciale e scientifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina ospita vertice dei ministri con Russia, Iran, India e Pakistan

