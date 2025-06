La CIA | Nucleare iraniano distrutto Teheran teme per Khamenei

La tensione tra Iran e mondo occidentale si fa sempre più palpabile, con recenti attacchi contro le infrastrutture nucleari iraniane che scuotono Teheran. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha confermato danni significativi al programma nucleare iraniano, alimentando le preoccupazioni per la stabilità del regime e la sicurezza regionale. Con queste azioni, si intensifica il gioco di potere che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali, lasciando tutti in attesa di sviluppi cruciali.

Il direttore della CIA John Ratcliffe ha diffuso una dichiarazione riguardo ai recenti attacchi contro le infrastrutture nucleari iraniane. «La CIA è in grado di confermare, grazie a dati d’intelligence affidabili, che il programma nucleare dell’Iran ha subito gravi danni a seguito dei recenti raid mirati», ha affermato Ratcliffe. «In particolare, nuove informazioni provenienti da fonti storicamente attendibili indicano che diversi impianti nucleari strategici sono stati distrutti e dovranno essere completamente ricostruiti nei prossimi anni». Ratcliffe ha aggiunto che l’agenzia sta continuando a raccogliere elementi da fonti verificate per garantire ai decisori politici e agli organi di controllo una piena consapevolezza della situazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La CIA: «Nucleare iraniano distrutto». Teheran teme per Khamenei

In questa notizia si parla di: nucleare - iraniano - distrutto - teheran

MBS a Riad con Musk, Altman e Zuckerberg; Trump affronta Gaza e nucleare iraniano - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ospitato a Riad importanti figure della tecnologia, tra cui Elon Musk e Mark Zuckerberg, riflettendo su temi globali come la crisi di Gaza e il nucleare iraniano.

Tra Israele e Teheran la (fragile) tregua regge ma la Cnn gela Trump: «Nucleare iraniano solo ritardato, non distrutto» Vai su X

L'analisi del direttore della rivista "Domino": «Improbabile che il programma nucleare iraniano sia stato definitivamente distrutto» Vai su Facebook

Nyt: Khamenei ancora nascosto in un bunker. Aiea: Iran obbligato a cooperare - Nyt, Khamenei non si vede da oltre una settimana nonostante il cessate il fuoco; La CIA: «Nucleare iraniano distrutto». Teheran teme per Khamenei; Secondo la CIA i bombardamenti statunitensi avrebbero «gravemente danneggiato» il programma nucleare iraniano.

La CIA: «Nucleare iraniano distrutto». Teheran teme per Khamenei - L’assenza di Khamenei agita i vertici della Repubblica Islamica La CIA: «Programma nucleare iraniano annientato»: Tim ... Scrive panorama.it

Iran, la Cia cambia versione sul nucleare di Teheran: "Tutto distrutto". Diffusi dettagli top secret - La Cia ha cambiato la sua versione sull'attacco degli Stati Uniti alle centrali nucleari in Iran. Riporta affaritaliani.it