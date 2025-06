La catena Max Factory apre anche a Sassuolo oggi taglio del nastro

Oggi a Sassuolo, Max Factory apre le sue porte con un grande taglio del nastro, segnando un nuovo capitolo nel suo successo in Emilia-Romagna. Con il suo quarto punto vendita nella regione e il 42° in Italia, il brand si prepara a conquistare nuove vette, avvicinandosi sempre di più alla soglia dei 50 store. Un’opportunità imperdibile per scoprire il meglio dell’arredamento di qualità , dove stile e funzionalità si incontrano.

