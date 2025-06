La Casa di Comunità del Savena Ecco come sarà la nuova struttura

La Casa di Comunità nel quartiere Savena rappresenta una svolta fondamentale nell’assistenza sanitaria e sociale locale. Non si tratta di un semplice poliambulatorio, ma di un vero e proprio punto di riferimento per rispondere alle esigenze della cittadinanza, offrendo servizi socio-sanitari di prossimità. Con l’obiettivo di diventare il cuore pulsante della comunità, questa struttura sarà operativa da luglio 2026, segnando un passo avanti significativo verso una sanità più vicina e inclusiva. Una...

Non un poliambulatorio, ma una struttura che risponderà alle esigenze della cittadinanza, offrendo servizi socio sanitari di prossimità. Sarà questo il cuore della Casa della Comunità nel quartiere Savena e per le zone limitrofe, pronta a luglio 2026. E a un anno dall'avvio dei lavori in via Faenza, Comune e Azienda Usl illustrano il nuovo hub ai cittadini all'Arci Benassi, insistendo sul passaggio da Casa della Salute a quella di Comunità. "Una trasformazione importante di cui avevamo bisogno già prima del Covid – inizia la direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini (nella foto) –. Lavoreremo insieme per dare una risposta integrata, rispondendo ai bisogni che non sono solo sanitari o sociali.