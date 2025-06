La carrozzina si blocca sotto il sole Chiedevo aiuto ma mi hanno ignorato

Un'odissea sotto il sole di Firenze che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Marco Becattini, presidente di “Liberamente abile sport e viaggi”, ha vissuto un incubo in via Alamanni: la sua carrozzina si è bloccata all'improvviso, lasciandolo in balia delle alte temperature e del silenzio delle persone intorno. La sua richiesta di aiuto è rimasta inascoltata, ma questa storia mette in luce l'importanza di garantire assistenza e attenzione a chi vive ogni giorno con difficoltà.

Firenze, 26 giugno 2025 – Rimanere bloccati sotto il sole cocente, in via Alamanni, per due ore. Un incubo. A viverlo, e a raccontarlo, è stato Marco Becattini. “Improvvisamente si è bloccata la carrozzina e mi sono ritrovato in mezzo alla strada senza sapere come fare. Ho avuto molta paura”, spiega Becattini presidente dell’associazione “Liberamente abile sport e viaggi” con un passato da ex coordinatore per la disabilità per Forza Italia a livello regionale. Sono le 13.30 del 24 giugno, Marco che da sempre si muove sulla carrozzina elettrica, attraversa la strada uscendo dalla galleria commerciale della stazione di Santa Maria Novella in direzione via della Scala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

