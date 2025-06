La Camera approva tra le proteste il provvedimento sull’intelligenza artificiale

Tra applausi e proteste, la Camera dà il via libera al DDL sull'intelligenza artificiale, segnando un passo cruciale verso un quadro normativo più chiaro e innovativo. Con 136 voti favorevoli, il provvedimento ora torna al Senato per l'ultima fase di approvazione, mentre il dibattito acceso evidenzia l'importanza di bilanciare progresso e tutela dei diritti. La sfida è aperta: come cambierà il nostro futuro digitale?

Ieri l'Aula della Camera ha dato il via libera al ddl sull'intelligenza artificiale predisposto dal governo con 136 voti a favore, 94 contrari e 5 astenuti. Nonostante il testo avesse già superato il test del Senato dovrà tornarvi per un'ulteriore lettura resasi necessaria dalle modifiche introdotte a Montecitorio, dove nel corso dell'esame nelle commissioni Trasporti .

