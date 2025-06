La busta di plastica le mani legate | Matteo è morto così la terribile scoperta

La tragica scoperta di Matteo Formenti, il giovane bagnino scomparso misteriosamente e trovato senza vita nel bosco del Monte Orfano, ha sconvolto la comunità di Chiari. La sua assenza, accompagnata dal silenzio del telefonino spento, aveva già alimentato preoccupazioni. Ora, con il suo tragico ritrovamento, si apre un nuovo capitolo di inquietudine e interrogativi sulla verità dietro questa dolorosa perdita.

Il ritrovamento di Matteo Formenti ha lasciato la comunità di Chiari attonita. Il giovane bagnino, conosciuto per il suo lavoro al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, è stato trovato morto in un bosco ai piedi del Monte Orfano, nel Bresciano. Da qualche giorno il suo telefonino era spento e non si sapeva dove fosse: si era allontanato con la sua auto. Il 37enne era uno degli assistenti bagnanti della piscina di Castrezzato quando un bambino di 4 anni è morto annegato. Leggi anche: Matteo, chi era il bagnino trovato morto dopo l’annegamento del bambino: il terribile sospetto Matteo trovato morto dopo l’annegamento del bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Matteo Formenti, il bagnino che si toglie la vita dopo la morte di un bambino: «I sensi di colpa devastano; Bambino annegato in piscina nel Bresciano, trovato morto il bagnino: si è ucciso in un bosco

