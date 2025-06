La bambina dei fiammiferi e Il gatto con gli stivali al Teatro Villa Pamphilj

Immergiti in un weekend magico al Teatro Villa Pamphilj, dove arte, cultura e natura si incontrano per creare esperienze indimenticabili. Sabato 28 giugno, alle 17.00 e alle 18.30, due spettacoli imperdibili dedicati al pubblico più giovane: "La bambina dei fiammiferi" e "Il gatto con gli stivali". Un’occasione unica per vivere il teatro nel cuore del parco romano, tra sogno e realtà. Non mancare!

Ancora un weekend al Teatro Villa Pamphilj interamente dedicato a spettacoli immersi nel verde del parco romano capaci di intrecciare arte, cultura e natura. Sabato 28 giugno, un doppio appuntamento da non perdere. Alle 17.00 e alle 18.30, per la rassegna dedicata al Teatro Ragazzi Storie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

