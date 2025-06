Kyle Leahy ceo di Glossier lascia l’azienda | ecco perché

Kyle Leahy, CEO di Glossier, lascia l’azienda dopo tre anni di guida, segnando un importante punto di svolta per il marchio. Entrata nel team nel 2021 e promossa a capo nel 2022, ha portato una nuova visione ma ora si prepara a lasciare il timone. La sua partenza apre nuove opportunità di crescita e innovazione per il brand, che resta comunque determinato a consolidare la propria presenza nel mercato della bellezza.

L’amministratrice delegata di Glossier, Kyle Leahy, lascerà l’incarico entro la fine dell’anno. Lo annuncia la stessa azienda, che saluta solo in parte l’attuale ceo, dopo che tre anni fa aveva sostituito la fondatrice Emily Weiss, presente dal 2014, anno di fondazione. La manager entrata è parte del brand da novembre del 2021 come ruolo di responsabile commerciale. È diventata ceo dell’azienda nel maggio del 2022. Prima di allora ha passato nove anni da Cole Haan, e prima ancora da Nike. La ceo di Glossier lascia l’azienda a fine anno. Leahy, in una nota, avvisa i dipendenti. “Più di tre anni fa, Emily e io abbiamo condiviso notizie entusiasmanti sul prossimo capitolo di Glossier, e sono stata onorata di entrare nel mio ruolo di Ceo dell’azienda che lei ha costruito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it