Kostic titolare in Juve Manchester City? Tudor ha deciso | la scelta sull’esterno serbo per il big match del Mondiale per Club Formazioni ufficiali

Il talento serbo, Filip Kostic, è stato scelto come titolare da Tudor per la sfida tra Juve e Manchester City nel Mondiale per Club. Una decisione che accende l’entusiasmo dei tifosi e promette spettacolo sul campo. Con questa formazione ufficiale, i bianconeri puntano a dare il massimo contro la squadra di Pep Guardiola. Scopriamo insieme tutte le ultime novità e le formazioni ufficiali di questa sfida imperdibile.

Kostic titolare in Juve Manchester City? Tudor ha scelto: ufficiale la decisione del tecnico sull’esterno serbo. Le ultimissime sul match del Mondiale. Scelte di formazione ufficiali per Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club contro la squadra di Pep Guardiola. A sinistra a centrocampo è confermata la presenza di Filip Kostic a partire dal primo minuto. Il serbo, rientrato dal prestito al Fenerbahce, è rilanciato titolare da Tudor nel big match odierno. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic titolare in Juve Manchester City? Tudor ha deciso: la scelta sull’esterno serbo per il big match del Mondiale per Club. Formazioni ufficiali

In questa notizia si parla di: manchestercity - match - titolare - juve

Translate post#Vlahovic #Juve, chance dal primo minuto? La decisione di #Tudor per la sfida al #ManchesterCity Ecco chi sarà l’attaccante titolare tra il serbo e #KoloMuani Vai su X

La conferenza stampa di #Guardiola prima di #Juve-#ManchesterCity ? Tutte le parole qui Vai su Facebook

Formazioni ufficiali Juve Manchester City: le scelte di Tudor per l’ultimo match del girone al Mondiale per Club - Tutti i dettagli sul match La Juve torna in campo consapevole di essere già agli ottavi del Mondiale p ... juventusnews24.com scrive

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club - Dalle 21 a Orlando i bianconeri di Tudor sfidano la squadra di Guardiola: in palio c'è il primo posto del girone G ... Lo riporta corrieredellosport.it