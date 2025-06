Kostic titolare in Juve Manchester City? Il serbo parte favorito su quel compagno di squadra | le ultimissime

Kostic in campo titolare contro il Manchester City: il serbo sembra aver conquistato il favore di mister Allegri, pronto a scendere in campo per un incontro decisivo nella fase a gironi del Mondiale per Club. La Juventus affronta la sfida con determinazione, consapevole che un pareggio può bastare per confermare il primo posto nel girone. Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili formazioni in vista di questa importante partita.

in vista dell’ultimo match del girone. Questa sera alle 21 ore italiane la Juve scenderĂ in campo contro il Manchester City nella sfida che chiuderĂ la fase a gironi di questo Mondiale per Club: i bianconeri hanno bisogno almeno di un pareggio per chiudere al primo posto. Tra le possibili novitĂ di formazione c’è anche Filip Kostic. L’esterno serbo, rientrato alla base dopo il prestito annuale al Fenerbahce, è favorito su Cambiaso per una maglia da titolare nella sfida contro la squadra di Guardiola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic titolare in Juve Manchester City? Il serbo parte favorito su quel compagno di squadra: le ultimissime

