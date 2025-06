Kostic Juventus cosa succede dopo le parole di Tudor? Una rivale di Serie A è interessata al serbo ma… I dettagli sul possibile affare

Dopo le parole di Tudor, il futuro di Kostic si fa ancora più incerto e ricco di suspence. La Juventus valuta attentamente la situazione, mentre una rivale di Serie A si prepara a inserirsi nella corsa per il talentuoso esterno serbo. Con il mercato ancora aperto, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro: quale sarà la prossima mossa delle parti coinvolte? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Kostic Juventus, cosa succede dopo le parole di Tudor? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno serbo. Quale sarà il futuro di Kostic? L'esterno serbo classe 1992 era considerato un esubero in casa Juventus e salvo colpi di scena lascerà Torino al termine del Mondiale per Club ma le parole di Tudor in conferenza stampa potrebbero cambiare qualcosa. Secondo La Nazione, tra le squadre interessate ci sarebbe la Fiorentina, che apprezza la duttilità tattica del giocatore: Kostic potrebbe essere impiegato anche da trequartista nel 4-2-3-1 di Palladino. Il club viola potrebbe presto aprire una trattativa concreta, con il calciomercato Juve pronto a registrare un'altra uscita.

Vlahovic Juventus verso l’addio? Rottura totale tra serbo e club sul fronte rinnovo, ora si apre uno scenario - Dusan Vlahovic e la Juventus sembrano sempre più lontani, con una rottura evidente nella trattativa per il rinnovo del contratto.

Kostic via dalla Juve, cessione in Serie A? C'è la rivale; Kostic-Juventus, 'problemi' in vista? Cosa succede se il serbo non parte; Kostic Juve, nuova cessione dopo il Mondiale? Cosa succede.

Kostic può rimanere alla Juventus? Le parole di Tudor spingono verso la conferma - In occasione del Mondiale per Club, la Juventus ha ritrovato anche Filip Kostic, reduce da una stagione in prestito in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Scrive ilbianconero.com

Kostic titolare in Juve Manchester City? Il serbo parte favorito su quel compagno di squadra: le ultimissime - Il serbo parte favorito su quel compagno di squadra: le ultimissime in vista dell’ultimo match del girone Questa sera alle 21 ore italiane la Juve scenderà in ... Come scrive juventusnews24.com