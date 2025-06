Kostic Juve Tudor esce allo scoperto sul serbo | Per me è una bella sorpresa può fare bene nel calcio che mi piace

Igor Tudor si apre su Kostic, lasciando emergere un entusiasmo genuino: «Per me è una bella sorpresa», afferma in conferenza stampa. Il tecnico della Juve vede nel serbo un elemento di grande valore, capace di fare bene nel calcio che più gli appassiona. Con queste parole, Tudor rafforza l’idea che Kostic possa essere una pedina fondamentale per la squadra nei prossimi impegni, alimentando le speranze dei tifosi e la fiducia nello spirito di gruppo.

Kostic Juve, Tudor esce allo scoperto sul serbo: «Per me è una bella sorpresa». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa pre Manchester City. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni su Kostic. KOSTIC – « Per me è una bella sorpresa. Non l’avevo ancora allenato, è un ragazzo che può fare bene nel calcio che mi piace. È sempre a disposizione, professionale, ha bella gamba e buona tecnica. Si applica e conosce già bene il gruppo. Mi piace ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve, Tudor esce allo scoperto sul serbo: «Per me è una bella sorpresa, può fare bene nel calcio che mi piace»

