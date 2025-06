Koopmeiners dopo il ko | City troppo forte ma la Juventus può fare molto meglio

Teun Koopmeiners ha affrontato con schiettezza il pesante ko contro il Manchester City, sottolineando come la Juventus possa e debba migliorare. La squadra di Allegri ha dimostrato di avere le potenzialità per ripartire, anche di fronte a avversari così quotati. Con determinazione e un approccio positivo, i bianconeri sono chiamati a fare molto di più: il cammino verso il riscatto è appena iniziato.

Teun Koopmeiners ha parlato senza giri di parole. Dopo il pesante 5-2 incassato contro il Manchester City, il centrocampista bianconero è stato tra i pochi a metterci la faccia davanti ai microfoni, analizzando con onestĂ e luciditĂ quanto accaduto in campo. Una partita difficile, certo, ma che secondo l’olandese può – e deve – diventare un punto di ripartenza per la Juventus. «Era una partita difficile contro una squadra fortissima», ha ammesso, sottolineando come la Juve abbia sofferto soprattutto per l’eccessiva passivitĂ in fase di contenimento. «In difesa siamo stati troppo bassi ed è complicato farlo contro una squadra così». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com