Koopmeiners a Mediaset | Manchester City squadra fortissima ma dovevamo fare meglio Ridimensionati? Rispondo così

Koopmeiners commenta con saggezza e rispetto la sfida contro il Manchester City, una squadra davvero fortissima. Dopo il definitivo 5-2 nella fase a gironi del Mondiale per Club, il centrocampista olandese analizza le difficoltà e i punti di miglioramento, dimostrando che anche nelle sconfitte c’è sempre spazio per la crescita. La partita ha evidenziato le sfide della Juventus, ma la voglia di migliorare rimane intatta, perché solo così si può tornare a competere ai massimi livelli.

Koopmeiners a Mediaset: «Manchester City fortissimo, ma.». Il commento del centrocampista olandese dopo il match. Ai microfoni di Mediaset dopo Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club, anche Koopmeiners ha parlato dopo il 5-2. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Era una partita difficile contro una squadra fortissima. In difesa siamo stati troppo bassi ed è complicato farlo contro una squadra così. Sicuramente ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Possiamo migliorare tecnicamente e anche a livello di posizione. Quando recuperiamo il pallone, dobbiamo far meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners a Mediaset: «Manchester City squadra fortissima, ma dovevamo fare meglio. Ridimensionati? Rispondo così»

Koopmeiners a DAZN: «Dobbiamo imparare da questa partita, ci sono tante cose da migliorare. Volevamo vincere e non l’abbiamo fatto» - Teun Koopmeiners ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN nel post- Scrive juventusnews24.com