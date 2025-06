Kolo Muani Juve l’attaccante francese è nel mirino del Chelsea? Ecco la verità sui Blues Novità sul futuro del centravanti

Kolo Muani, il talentuoso attaccante francese, è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino di grandi club europei. Tuttavia, le ultime indiscrezioni smentiscono ogni interesse del Chelsea, confermando invece la volontà del giocatore di rimanere alla Juventus. La situazione si infittisce di novità e, in vista dell’estate, il futuro di Muani si prospetta ancora tutto da scrivere…

Kolo Muani Juve, è nel mirino del Chelsea? Ecco la verità sul centravanti di proprietà del PSG. Cosa filtra in vista dell’estate. Secondo quanto riferito dal giornalista inglese Ben Jacobs di GiveMeSport, Randal Kolo Muani non è preso in considerazione dal Chelse in vista della prossima stagione. Il francese non sarebbe tra gli obiettivi dei Blues. Kolo Muani vuole rimanere alla Juventus, ha anche aggiunto il reporter. Il PSG, dal canto suo, chiede circa 45 milioni di euro per la cessione del centravanti. Il calciomercato Juve è al lavoro per la sua permanenza. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’attaccante francese è nel mirino del Chelsea? Ecco la verità sui Blues. Novità sul futuro del centravanti

In questa notizia si parla di: muani - kolo - juve - mirino

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

La Juventus cerca un bomber per la prossima stagione Come riferito da Tuttosport, oltre alla permanenza di Kolo Muani (ci sono contatti con il PSG per prolungare il prestito ancora di un anno), la società bianconera avrebbe messo nel mirino due attaccanti: Vai su X

Kolo Muani, e se il Psg stesse giocando? Il matrimonio Juve s'ha da fare Il francese: "Il mio futuro? Dipendesse solo da me non ci sarebbero dubbi: qui sto bene. Vorrei restare. E con Yildiz si può vincere" Sospeso, tra le nebbie di un passato che non gli appart Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Weah e Mbangula nel mirino del Nottingham Forest. In settimana incontro con gli agenti di David. È fatta per Bertola all'Udinese. Nessuna offerta per Vlahovic. Chelsea su Kolo Muani, la strategia della Juve per Conceicao; Juventus, i primi nomi in caso di addio di Vlahovic; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Weah e Mbangula nel mirino del Nottingham Forest. In settimana incontro con gli agenti di David. Tante squadre su Sancho. Nessuna offerta per Vlahovic. Chelsea su Kolo Muani, la strategia della Juve per Conceicao.

Kolo Muani Juve, è nel mirino del Chelsea? Ecco la verità - Cosa filtra in vista dell’estate Secondo quanto riferito dal giornalista inglese Ben Jacobs di ... Segnala juventusnews24.com

Kolo Muani via dalla Juve: destinazione pazzesca - L'attaccante francese, in grande spolvero al Mondiale per Club, è stato messo nel mirino dalle big di Premier: addio clamoroso ... juvelive.it scrive