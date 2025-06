Kiosk McCafè e McDelivery | apre il nuovo McDonald' s Darà lavoro a 30 persone del posto

Sono entusiasta di annunciare l'apertura del nuovo McDonald's di Fano, un investimento che crea opportunità di lavoro per 30 persone del territorio. Questo punto vendita, situato in via Einaudi 30, rappresenta un passo importante nello sviluppo locale, offrendo servizi innovativi come il kiosk McCaf232 e McDelivery. Un'ulteriore dimostrazione di come l'azienda sia impegnata a sostenere l'economia locale, rafforzando il legame con la comunità.

FANO – Aprirà domani, venerdì 27 giugno 2025, il nuovo McDonald’s di Fano, in via Einaudi 30. Terzo McDonald’s in provincia di Pesaro e Urbino, ha portato a 30 nuove assunzioni, con il personale proveniente tutto dalla stessa Fano o dai comuni limitrofi. «Sono entusiasta di annunciare – spiega. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

