Kimi Antonelli ora può dirlo | Credo di aver esagerato dopo quello che è successo a Monza

Kimi Antonelli, giovane talento del motorsport, rivela ora un lato inaspettato di sé, riconoscendo di aver forse esagerato subito dopo il traguardo a Monza. Il pilota della Mercedes, tornato sul brivido di Montreal, svela come quel podio abbia rappresentato per lui una vera liberazione, un punto di svolta che lo spinge ad affrontare con nuova determinazione le sfide future. Continua a leggere e scopri il suo percorso di rinascita e ambizione.

Il pilota della Mercedes è tornato sull'episodio avvenuto un anno fa spiegando perché il podio a Montreal ha rappresentato una liberazione: "Risultati del genere aiutano anche ad andare avanti, ora si che posso farlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kimi - antonelli - dirlo - credo

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

La felicità è una corona di alloro in testa. Kimi Antonelli ha passato l'esame di maturità. «Promosso» ha scritto in una storia sul suo account Instagram per celebrare un momento che ricorderà per sempre. Perché non era facile portare a compimento un percors Vai su Facebook

Kimi Antonelli ora può dirlo: Credo di aver esagerato dopo quello che è successo a Monza; Kimi Antonelli, il predestinato della F1: “Ora credo in me stesso. E porto le lasagne a Imola!; Antonelli sogna in grande: “Che bello se mi ripeto nella Sprint. Quando sei davanti scaldi meno le gomme…”.

Kimi Antonelli ora può dirlo: “Credo di aver esagerato dopo quello che è successo a Monza” - Il pilota della Mercedes è tornato sull'episodio avvenuto un anno fa spiegando perché il podio a Montreal ha rappresentato una liberazione: "Risultati ... Si legge su fanpage.it

Mercedes, Kimi Antonelli: "Nuovo approccio dopo il podio in Canada, guiderò più tranquillo e sarò meno conservativo" - Nella classica conferenza stampa del giovedì, a Spielberg ha parlato anche Andrea Kimi Antonelli in vista del weekend del GP d'Austria. Lo riporta eurosport.it