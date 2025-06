Kimbo punta sull’Europa dell’Est piano di investimenti in Polonia

Kimbo scommette sull'Europa dell'Est, con un ambizioso piano quinquennale in Polonia per rafforzare il brand e cogliere le opportunità di un mercato retail in rapida espansione. La crescita del consumo domestico dei nostri prodotti testimonia il successo di questa strategia, che si affianca agli investimenti già avviati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Un passo deciso verso un futuro di espansione internazionale, in cui l’Italia continua a essere il nostro cuore pulsante.

“In Polonia stanno per partire investimenti importanti con un piano a cinque anni che punta a costruire il brand. La Polonia si sta rivelando un mercato retail emergente molto importante per noi e con un consumo domestico dei nostri prodotti in forte crescita”. Lo ha detto a Il Sole 24 Ore Radiocor, Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo, azienda storica leader in Italia della produzione di caffè. Continuiamo a investire in Usa e Uk, i nostri mercati principali, con le nostre consociate Kimbo-Us e Kimbo-Uk. “In Uk – dove siamo presenti da tanti anni – c’è un business quasi totalmente full service (tutto ciò che ha a che fare con l’horeca, caffetteria e ristorazione ndr); in Usa abbiamo avviato l’attività nel 2023 e il nostro obiettivo è investire nella promozione del marchio e nel consumo domestico”, prosegue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

