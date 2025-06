kim jong un inaugura mega resort a kalma con lui la figlia e la moglie con borsetta gucci

Roma, 26 giugno 2025 – Un Kim Jong-un sorridente, accompagnato dalla moglie e dalla figlia con una chicca Gucci, ha inaugurato un imponente resort balneare nella regione di Kalma. Per una volta, il leader nordcoreano si godeva la gioia di un evento senza test missilistici, lasciando trasparire soddisfazione per questa nuova frontiera di ospitalità. La cerimonia, sfarzosa e ricca di simbolismo, segnala un possibile capitolo di apertura e modernizzazione nel cuore della Corea del Nord.

Roma, 26 giugno 2025 - Un sorridente Kim Jong-un, accompagnato da figlia e moglie, pare con borsetta Gucci, ha inaugurato martedì un mega resort balneare nella regione costiera orientale di Kalma. Il leader di Pyongyang, per una volta non alle prese con i test di qualche nuova arma nordcoreana, è apparso felice della sfarzosa cerimonia di chiusura dei lavori. La Yonhap, citando l'agenzia nordcoreana Kcna, ha descritto il resort costituito da un complesso di hotel e altre strutture di ricezione in grado di accogliere quasi 20mila ospiti, che potranno usufruire di strutture sportive, attività ricreative e servizi di ristorazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net