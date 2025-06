Khamenei torna con messaggio tv | Iran ha vinto la guerra

Dopo una settimana di silenzio, l'ayatollah Khamenei riappare con un messaggio che scuote la scena internazionale: "L'Iran ha vinto". La sua comparsa video, tra stanchezza e determinazione, segna un momento cruciale nel conflitto in corso. In un contesto di tensione crescente, il leader iraniano ribadisce la vittoria, lasciando tutti a riflettere sulle conseguenze di questo delicato scenario geopolitico.

(Adnkronos) – "L'Iran ha vinto". L'ayatollah Ali Khamenei ricompare, dopo una settimana di silenzio totale, con un messaggio video che 'celebra' la vittoria della guerra contro Israele. La Guida Suprema, come nel precedente video messaggio, appare stanco e provato. Khamenei è nello stesso luogo in cui, a guerra in corso, aveva respinto la richiesta di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuove esplosioni a Teheran. Le autorità : «Trovate riparo in moschee e metro». L'Idf e il messaggio sui cellulari dei civili israeliani: «Missili in arrivo, andate nei rifugi» | Caccia a Khamenei - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi livelli di escalation, con esplosioni a Teheran e cittadini che cercano rifugio in moschee e metropolitane.

In un messaggio di mercoledì, il leader della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha messo in guardia Washington dal coinvolgimento nella guerra Iran-Israele in corso, minacciando gravi conseguenze.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha annunciato "la fine della guerra di 12 giorni imposta" da Israele, in un messaggio scritto alla Nazione, pubblicato dall'agenzia Irna. "Dopo l'eroica resistenza della nostra grande Nazione, che sta scrivendo la stori

