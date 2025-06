Khamenei | sui danni ai siti nucleari Trump ha esagerato

L'ayatollah Khamenei smentisce le affermazioni di Trump sui danni ai siti nucleari iraniani, sostenendo che l'ex presidente americano ha esagerato gli eventi. In un discorso storico alla nazione, dopo la fine della guerra con Israele, Khamenei sottolinea la vittoria dell'Iran e invita a guardare oltre le parole, rivelando una realtà diversa da quella dipinta dalla propaganda internazionale. La tensione tra le due potenze continua a plasmare il panorama geopolitico globale.

Teheran, 26 giu. (askanews) - Secondo la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, Trump "ha esagerato gli eventi in modo insolito", quando ha sostenuto di aver distrutto il programma nucleare iraniano. Khamenei ha parlato per la prima volta alla Nazione dopo la fine della guerra con Israele dichiarando la vittoria dell'Iran, "chiunque abbia sentito queste parole ha capito che c'è un'altra verità dietro queste parole: non sono riusciti ad agire e non hanno raggiunto il loro obiettivo prefissato", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei: sui danni ai siti nucleari Trump "ha esagerato"

