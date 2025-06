khamenei sugli attacchi ai siti nucleari trump esagera

Ali Khamenei smussa le tensioni, affermando che gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani sono stati esagerati e di scarso impatto. Il leader iraniano sottolinea la resilienza del suo paese: “L’Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti” e avverte che eventuali nuove aggressioni saranno rispedite al mittente con forza. In un clima di alta tensione, le parole di Khamenei rafforzano la posizione di difesa dell’Iran, mentre il mondo aspetta sviluppi futuri.

La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ha dichiarato in un video che il presidente Usa Donald Trump ha "esagerato" l'impatto degli attacchi statunitensi sui siti nucleari. "Non c'è stato nulla di significativo" nei raid Usa, ha aggiunto. L' Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti". Lo ha detto in un messaggio video la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. E ha ribadito: "Se attaccati colpiremo nuovamente le basi statunitensi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net