Khamenei rivendica vittoria dell' Iran | duro schiaffo agli Usa

In un discorso storico, l'Ayatollah Khamenei rivendica con orgoglio la vittoria dell'Iran sul regime sionista, segnando un duro colpo agli Stati Uniti e alle loro politiche nella regione. Con parole cariche di soddisfazione, il leader iraniano celebra una conquista che rafforza la posizione del Paese nel contesto internazionale. Questa dichiarazione apre nuovi scenari di tensione e alleanze nel complesso equilibrio geopolitico del Medio Oriente. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo di Teheran?

Teheran, 26 giu. (askanews) - La Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha parlato alla Nazione per la prima volta dopo la fine del conflitto con Israele rivendicando la vittoria. "Vorrei congratularmi con la grande nazione dell'Iran. Vorrei porgere loro alcune congratulazioni. Prima di tutto, congratulazioni per la vittoria sul regime sionista fasullo", ha detto, "è stato quasi schiacciato sotto i colpi della Repubblica islamica". "La Repubblica islamica ha dato un duro schiaffo all'America. Ha attaccato e danneggiato la base aerea di Al-Udeid, una delle basi chiave degli Stati Uniti nella regione", ha aggiunto.

