Khamenei riappare in tv | Abbiamo dato un sonoro schiaffo agli Usa Israele è quasi crollato La Cia | Distrutti i siti nucleari

Giovedì 26 giugno, il mondo ha assistito a un colpo di scena: Khamenei torna in tv, segnando una mossa decisa contro USA e Israele. Tra crolli della CIA e siti nucleari distrutti, il panorama internazionale si infiamma. Il presidente Usa solleva nuove questioni di corruzione e giustizia, aggiungendo pepe a una crisi che promette di riscrivere gli equilibri globali. Resta con noi per scoprire cosa accadrà nei prossimi sviluppi di questo scenario incandescente.

Le notizie di giovedì 26 giugno sul conflitto tra Israele, Iran e Usa, in diretta. Il presidente Usa sul procedimento per corruzione: «Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Khamenei riappare in tv: «Abbiamo dato un sonoro schiaffo agli Usa, Israele è quasi crollato». La Cia: «Distrutti i siti nucleari»

