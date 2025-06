Khamenei riappare alla Tv iraniana | Israele schiacciato e Usa presi a schiaffi abbiamo vinto noi E Teheran tira dritto sul programma nucleare

settimana, alimentando suspense e speculazioni sul suo stato di salute e sulle strategie iraniane. Ora, con un messaggio forte e deciso, Khamenei riafferma la tenuta del regime e la determinazione dell’Iran a proseguire sulla strada nucleare, sfidando le pressioni internazionali e ribadendo il ruolo centrale di Teheran nel panorama geopolitico mediorientale. La scena politica globale si prepara a nuovi sviluppi: resteremo sintonizzati.

«Nonostante tutto quel clamore, nonostante tutte quelle affermazioni, il regime israeliano, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato». Interviene così Alì Khamenei, guida suprema dell’Iran, nel suo primo messaggio televisivo alla nazione dopo la tregua siglata con Israele e mediata dagli Stati Uniti. Prima del discorso di oggi, giovedì 26 giugno, l’ayatollah era scomparso dalla scena pubblica per oltre una settimana. Un silenzio insolito, che secondo il New York Times aveva creato molta preoccupazione tra i cittadini della Repubblica Islamica. «La gente è molto preoccupata per il leader supremo», ha ammesso un conduttore televisivo sulla tv di Stato iraniana. 🔗 Leggi su Open.online

