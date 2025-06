Khamenei parla di uno schiaffo agli Usa ma la Casa Bianca rivendica | Iran era vicino alla bomba atomica

Khamenei lancia un messaggio forte e chiaro, definendo un "schiaffo" agli Stati Uniti e vantando la vittoria contro Israele, mentre la Casa Bianca rivendica il vicino sviluppo nucleare dell'Iran. In un videomessaggio che segna il primo intervento pubblico dopo la tregua con Gerusalemme, l'Ayatollah celebra la coesione nazionale e la deterrenza. La lettura di queste parole, però, potrebbe accendere nuove tensioni tra le superpotenze e il Medio Oriente, aprendo scenari imprevedibili.

Nel primo videomessaggio alla Nazione dopo la tregua con Israele, l'Ayatollah ha voluto rivolgere tre congratulazioni al suo popolo: la prima per la vittoria contro Israele, la seconda per la deterrenza contro gli Usa e la terza per la compattezza con cui √® stata affrontata la crisi. Una lettura distorta della realt√†, che potrebbe provocare dure repliche sia da Washington che da Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Khamenei parla di uno schiaffo agli Usa, ma la Casa Bianca rivendica: ‚ÄúIran era vicino alla bomba atomica‚ÄĚ

