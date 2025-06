Khamenei | Israele schiacciato vinto

In un clima di tensione e sfide geopolitiche, le parole di Ali Khamenei risuonano con forza: una vittoria simbolica e strategica che mette in discussione le parole degli oppositori. La Repubblica Islamica evidenzia la sua resilienza, schiacciando il regime israeliano e mandando un chiaro messaggio di forza e determinazione. Ma cosa significa questa vittoria nel contesto internazionale? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri di potere.

13.21 "Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione iraniana, innanzitutto, congratulazioni per la vittoria sul regime israeliano. Nonostante tutto quel clamore, nonostante tutte quelle affermazioni, il regime israeliano, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato"."Congratulazioni" anche per "lo schiaffo all'America" Lo ha affermato Ali Khamenei, la Guida suprema della Repubblica islamica, in un messaggio riportato dall'agenzia Isna.Poi un messaggio alla televisione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

