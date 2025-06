Khamenei in tv | Vittoria su Israele e Usa E Trump difende Bibi | Suo processo è caccia alle streghe

L'ayatollah Khamenei torna in tv, portando con sé un messaggio di vittoria contro Israele, USA e Trump, che difende Bibi Netanyahu nel suo processo. A quattro giorni dalla conclusione del conflitto, il rapporto della CIA segnala un grave danno al programma nucleare iraniano. Un ritorno sorprendente che potrebbe rivoluzionare gli equilibri geopolitici e lasciare il mondo senza fiato.

L'ayatollah è ricomparso a quattro giorni dalla fine del conflitto. Il rapporto della Cia: programma nucleare iraniano gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Khamenei in tv: "Vittoria su Israele e Usa". E Trump difende Bibi: "Suo processo è caccia alle streghe"

Netanyahu: «Dominiamo i cieli di Teheran, la vittoria è vicina». L'Ue: «Putin mediatore? Non è obiettivo». Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) | Il giallo del veto Usa sull'ayatollah - In un clima di tensione crescente, le notizie provenienti da Teheran e dintorni si susseguono senza sosta.

Nyt: Khamenei ancora nascosto in un bunker. Aiea: Iran obbligato a cooperare - Nyt, Khamenei non si vede da oltre una settimana nonostante il cessate il fuoco; Le notizie del 25 giugno sulla guerra tra Israele, Iran e Usa; Ma chi ha vinto la guerra tra Israele e Iran? Tutti, quindi nessuno.

