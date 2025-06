Khamenei in tv | Non ci arrenderemo mai Il Pentagono | Siti nucleari distrutti raid come pianificato

Dopo giorni di tensione e incertezza, l'ayatollah Khamenei torna in tv, proclamando con fermezza che "non ci arrenderemo mai". Il Pentagono rivela la distruzione pianificata dei siti nucleari iraniani, con raid mirati e conseguenze devastanti. A soli quattro giorni dalla fine del conflitto, il rapporto della CIA conferma: il programma nucleare iraniano è gravemente compromesso. Una svolta epocale nel delicato equilibrio geopolitico globale.

L'ayatollah è ricomparso a quattro giorni dalla fine del conflitto. Il rapporto della Cia: programma nucleare iraniano gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Il Pentagono: "Siti nucleari distrutti, raid come pianificato"

In questa notizia si parla di: khamenei - arrenderemo - pentagono - siti

Iran: Khamenei, resisteremo a guerra, non ci arrenderemo - In un momento di tensioni crescenti, l’Iran si prepara a scrivere il suo futuro con fermezza e determinazione.

Secondo il presidente Usa, gli iraniani potrebbero partecipare a una negoziazione alla Casa Bianca. Le minacce di Khamenei e il nuovo ultimatum di Trump Vai su Facebook

Iran, Khamenei: «Duro schiaffo a Usa, Trump ha esagerato su risultati raid a siti nucleari. Non ci arrenderemo; Iran-Israele, il diario del 18 giugno; Khamenei in tv | Duro schiaffo all' America Abbiamo trionfato non ci arrenderemo mai | Il Pentagono | Distrutti i loro siti nucleari.

Khamenei, sugli attacchi ai siti nucleari Trump esagera - Nel messaggio, Khamenei ha detto che "l'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti". Segnala msn.com

Khamenei torna in video: «Duro schiaffo all'America. Abbiamo trionfato, non ci arrenderemo mai» - La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repu ... Secondo msn.com