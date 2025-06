Khamenei in tv | Duro schiaffo all' America |Trump | L' uranio non è stato spostato prima dei raid La Ue chiede misure contro Israele

La recente dichiarazione di Khamenei in TV scuote gli equilibri internazionali: il leader iraniano afferma che il regime sionista è stato quasi annientato, mentre l’Europa chiede misure contro Israele. Tra tensioni crescenti e accuse di spostamenti di uranio non 232, la scena globale si infiamma. Un quadro complesso che richiede attenzione: cosa ci riserva il futuro in questa escalation di conflitti?

La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repubblica islamica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Khamenei in tv: «Duro schiaffo all'America» |Trump: "L'uranio non è stato spostato prima dei raid". La Ue chiede misure contro Israele

